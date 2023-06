Lastwagen mit Motorschaden blockiert Autobahnausfahrt Illertissen

Auf mehrere Kilometer staute sich am Donnerstag der Verkehr auf der A7, weil ein Sattelzug an der Anschlussstelle Illertissen liegen geblieben war.

Diese Panne hatte massive Auswirkungen auf den Verkehr auf der A7 in Fahrtrichtung Süden: Ein Sattelzug ist am Donnerstag gegen 14.15 Uhr mit einem Motorschaden liegen geblieben, als der Fahrer mit dem Gespann die Autobahn an der Ausfahrt Illertissen verließ. Das Malheur ereignete sich vor dem dortigen Kreisverkehr. Weil das Fahrzeug, an dessen Steuer ein 67 Jahre alter Mann saß, die gesamte Breite der Fahrspur blockierte, konnte der nachfolgende Verkehr nicht an dem liegen gebliebenen Lkw vorbeifahren. Innerhalb kürzester Zeit staute sich deshalb nach Angaben der Autobahnpolizei Memmingen der Verkehr auf der A7 mehrere Kilometer bis zum Parkplatz Tannengarten-West zurück.

Etwa vier Stunden blieb die Ausfahrt nach Illertissen blockiert

Die Autobahnmeisterei Vöhringen kümmerte sich um die Sperrung der Abfahrt und stellte entsprechende Vorwarntafeln auf. Zudem musste nach der Bergung des Sattelzuges die Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt werden. Erst nach etwa vier Stunden konnte die Ausfahrt Illertissen wieder freigegeben werden. (AZ)