Lastwagen touchiert Fahrschulauto in Illertissen

Ein Lastwagenfahrer fährt am Kreisverkehr leicht gegen ein wartendes Fahrschulauto. Dabei werden drei Personen leicht verletzt und kommen ins Krankenhaus.

Unfall zwischen Lastwagen und Fahrschulauto an der A7-Autobahnabfahrt Illertissen: Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 22-jährige Fahrschülerin gegen 9.15 Uhr bei Illertissen von der A7 Richtung Füssen ab und musste vor dem Kreisverkehr, der zur Staatsstraße 2018 führt, verkehrsbedingt warten. Ein nachfolgender 57-Jähriger hielt mit seinem Lastwagen hinter dem Fahrschulauto an, touchierte dieses jedoch beim Wiederanfahren am linken Heck.

Durch den Aufprall wurde die 22-jährige Fahrschülerin, die 54-jährige Fahrlehrerin sowie ein 20-jähriger Fahrschüler auf der Rücksitzbank leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Lastwagenfahrer und seine zehnjährige Beifahrerin blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 8000 Euro. (AZ)