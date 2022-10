Lastwagenfahrer verliert Auflieger: Stau und Sperrung in Illertissen

Weil ein Lastwagenfahrer seinen Auflieger verlor, musste in Illertissen eine Fahrbahn voll gesperrt werden. Das führte zu erheblichem Stau im Berufsverkehr.

Der 54-jährige Fahrer eines Lastwagens hat am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr im Kreisverkehr an der Staatsstraße 2018 nahe Illertissen seinen Auflieger verloren. Laut Polizeiangaben verließ er zuvor an der Anschlussstelle Illertissen die Autobahn A7 und passierte anschließend den Kreisverkehr. Wegen eines technischen Defekts – so vermuten es die Beamten – passierte das Missgeschick.

Auflieger musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden

Der Auflieger kam mitten im Kreisverkehr zum Stehen. Das führte zur Sperrung der Fahrbahn. Im Berufsverkehr kam es daher zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staus. Die Polizei und die Straßenmeisterei übernahmen die Verkehrsregelung. Erst gegen 9..15 Uhr konnte der Auflieger durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Polizei schätzt den entstandene Sachschaden auf 3000 Euro. (AZ)