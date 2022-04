Illertissen

vor 50 Min.

Laufsport: Das sind die Strecken für Run Bike Rock in Illertissen

In Illertissen findet in diesem Jahr nach zweijähriger Zwangspause wieder das Lauf-Event Run Bike Rock statt.

Plus Am 8. Mai fällt in Illertissen der Startschuss für Run Bike Rock. Bei der Veranstaltung können Läuferinnen und Läufer aus verschiedenen Strecken auswählen.

Von Stephan Schöttl

Mehr Sport, mehr Bewegung, gesündere Ernährung, weniger Stress, mehr Zeit für sich. Die Liste der guten Vorsätze, die man an Silvester für das neue Jahr fasst, ließe sich noch beliebig fortsetzen. In den meisten Fällen halten diese Vorsätze aber nicht lange. Wie gut, dass es den Frühling gibt, in dem viele nach den Wintermonaten voller Taten- und Bewegungsdrang stecken. Die perfekte Jahreszeit, um mit dem Joggen anzufangen. Oder das Trainingspensum in der Sonne langsam wieder zu steigern. Beide Zielgruppen, Anfänger und Erfahrene, wollen die Organisatoren der Illertisser Laufveranstaltung Run Bike Rock ansprechen.

