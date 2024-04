Illertissen

Leseratten in Illertissen können jetzt rund um die Uhr digital schmökern

Symbolischer Knopfdruck zum Start des Onleihe-Angebots in der Stadtbücherei. Von links Astrid Theimer, Bürgermeister Jürgen Eisen, Pfarrer Andreas Specker und Renate Kleber.

Plus Die Stadtbücherei St. Martin bietet nun allen, die einen Bibliotheksausweis haben, die Onleihe an. Über das Angebot, die technischen Voraussetzungen und Hilfsangebote.

Von Regina Langhans

Jederzeit und ganz nach Laune im digitalen Bestand der Stadtbücherei St. Martin in Illertissen schmökern, an einem Titel hängen bleiben und sofort zu lesen beginnen: die neue Onleihe macht's möglich. In dieser Woche ist die Bibliothek im Pfarrzentrum mit dem neuen Angebot gestartet, das im Kulturausschuss befürwortet, vom Stadtrat genehmigt und darauf von der Stadt finanziert wurde. Auch für die jährlichen Betriebskosten kommt sie auf.

Darüber freut sich das Leitungsteam Renate Kleber und Astrid Theimer, die ihre sehr gefragte Einrichtung dadurch wieder auf dem Stand der Zeit sehen. Die Onleihe sei heute schon fast Standard, sagt Theimer. Und nachdem die beiden, unterstützt von 20 Ehrenamtlichen, ihre Leserschaft bereits darauf neugierig gemacht hätten, sei auch immer wieder danach gefragt worden. Interessierte gebe es querbeet aus der Bevölkerung: "Etwa die ältere Generation, weil sie die Schrift beliebig vergrößern kann, oder Reisende, die keine Bücher schleppen wollen", weiß Theimer. Andere, die beruflich viel unterwegs sind, bevorzugten E-Audios zum Anhören. Dank der Einführung der sogenannten Onleihe Leo Süd bietet die Stadtbücherei zu rund 13.000 Medien vor Ort weitere 60.000 in digitaler Form für Groß und Klein: E-Books, E-Audios, E-Paper oder Magazine und Kursangebote, ebenfalls digital. Die Leihfristen unterscheiden sich, bei Tageszeitungen bis zu 24 Stunden oder E-Books für 21 Tage.

