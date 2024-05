Leserin findet Wurstscheibe mit Nadel in Illertissen

Eine Frau entdeckt einen gefährlichen Hundeköder in Illertissen. Um Hundehalterinnen und Hundehalter zu warnen, wendet sie sich an unsere Redaktion.

In der Adlusstraße in Illertissen hat eine Frau am Dienstagmorgen eine präparierte Scheibe Salami gefunden. Die Wurst war mit einer Nadel bespickt worden, mutmaßlich mit der Intention, damit Hunde zu verletzen. Die Frau ist eine Leserin unserer Zeitung. Um Hundehalterinnen und Hundehalter über den Fund zu informieren und zu warnen, hat sie sich an unsere Redaktion gewandt. Dazu hat sie die Wurstscheibe auch fotografiert und uns das Bild zugeschickt. (AZ)