Illertissen

18:00 Uhr

Leserinnen und Leser entscheiden über neuen Namen der alten Illertalklinik

Die Zeiten der Illertalklinik in Illertissen sind vorbei. Jetzt geht es um die Frage, wie die Gesundheitseinrichtung künftig heißen soll.

Plus Die frühere Illertalklinik wandelt sich in ein Zentrum für Gesundheit und Pflege um. Jetzt braucht die Einrichtung in Illertissen noch einen neuen Namen.

Von Rebekka Jakob

Rosa Romeis ist eine Pionierin: Als erste Bewohnerin ist sie zum Jahreswechsel in die neue Pflegeeinrichtung im Gesundheitszentrum Illertissen eingezogen. Doch wie ihr neuer Wohnort heißt, kann sie derzeit noch nicht sagen. Denn die Namensgebung für die ehemalige Illertalklinik hat sich als ganz schön kniffelig erwiesen, und bisher gibt es schlichtweg noch keinen Namen. Das soll sich nun schnell ändern. Deshalb sind jetzt die Leserinnen und Leser der Illertisser Zeitung gefragt: Sie dürfen über den neuen Namen der Gesundheitseinrichtung entscheiden.

