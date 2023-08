Liebesbetrüger nimmt Frau aus Illertissen zwei Jahre lang aus

Er gaukelte ihr die große Liebe vor. Doch der vermeintliche Projektleiter auf einer Ölplattform war nur auf eines aus: das Geld der 65-Jährigen aus Illertissen.

Eine Frau aus Illertissen ist über mehrere Jahre Opfer eines Betrügers geworden. Bereits im Jahr 2021 kam die damals 65-Jährige nach Polizeiangaben mit einem ihr bis dato unbekannten Mann per Chat in Kontakt. Der Mann gab sich als Projektleiter einer Ölplattform aus und offerierte der Frau seine Zuneigung, wie es im Polizeibericht heißt.

Im Laufe der weiteren Monate gelang es dem Mann durch geschicktes Vorgehen, immer wieder Finanztransaktionen von der Frau zu erhalten. Bis Mitte 2023 summierten sich die Überweisungen auf etwa 15.000 Euro, so die Polizei. Bis zuletzt sei die Frau in dem Glauben gewesen, dass der angebliche Projektleiter tatsächlich existent sei und er sie liebe. Dabei basierte die Beziehung ausschließlich auf einen Kontakt per Chat.

Frau aus Illertissen wird Opfer von Liebesbetrüger

Angehörige konnten die Frau schließlich davon überzeugen, dass sie Opfer des Kriminalitätsphänomens „Liebesbetrug“, auch bekannt als „Love-Scam“, wurde. In der Folge erstatte die Geschädigte zusammen mit einer Angehörigen eine Strafanzeige bei der Polizeiinspektion Illertissen.

So erkennen Sie Liebesbetrüger 1 / 9 Zurück Vorwärts 1. An der Kontaktaufnahme: Über Netzwerke oder Dating-Seiten kommen Scammer an E-Mail-Adressen. Eine E-Mail auf Englisch mit einer Einladung zum Chat dient als Lockmittel.

2. An der Sprache: Die Betrüger kommunizieren meist in gutem Englisch. Insider gehen davon aus, dass rund 95 Prozent der englisch sprechenden Kontakte auf deutschen Dating-Seiten Romance Scammer sind. Viele sprechen auch perfekt deutsch.

3. An den Bildern: Scam-Frauen locken oft mit Fotos, auf denen sie leicht bekleidet sind, Männer nutzen häufig Fotos von Uniformierten.

4. Am E-Mail-Inhalt: Scammer überhäufen ihre Opfer mit Liebesschwüren.

5. An Bitten um Geld, um einen Päckchen- oder Briefversand oder um ein gemeinsames Konto.

6. An ihren Anliegen: Die Polizei betont, dass Scammer es zurzeit vor allem auf ausländische Ausweispapiere abgesehen haben. Begehrt sind auch Einladungen nach Deutschland für einen Visumantrag. Manchmal sollen Päckchen nach Afrika gesandt werden. Der Inhalt ist meist mit einer gestohlenen Kreditkarte bezahlt oder es handelt sich um Drogen. Der Weiterversand kann strafbar sein.

So prüfen Sie Ihre Bekanntschaft: Geben Sie den Namen der Internetbekanntschaft mit dem Zusatz „Scammer“ in eine Suchmaschine ein. Falls Sie ein Foto haben, können Sie die umgekehrte Bildersuche nutzen. Die Polizei rät: Nutzen Sie für Online-Kontaktbörsen oder für digitalen Schriftverkehr mit einem Unbekannten eine alternative Mail-Adresse.

Das können Sie tun, falls Sie gescammt werden: Den Betrüger ignorieren, kein Geld überweisen und geleistete Zahlungen rückgängig machen. Speichern Sie E-Mails und Chats auf einem Speichermedium. Erstatten Sie Anzeige. Brechen Sie den Kontakt zum Scammer ab und legen Sie sich eine neue E-Mail-Adresse und eine neue Telefonnummer zu.

Mehr Infos: www.polizei-beratung.de und www.romancescambaiter.de

Die Betrugsform hat allein in Bayern schon einen Schaden von mehr als 20 Millionen Euro verursacht - vermutlich liegt der Schaden noch viel höher, doch viele Opfer schweigen aus Scham, auf die Liebesbetrüger hereingefallen zu sein. Auch im Landkreis Neu-Ulm ist die Masche nichts Neues, zuletzt wandten sich im Mai zwei geschädigte Frauen an die Polizei. (AZ)

Lesen Sie dazu auch