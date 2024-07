Live im Sperrbezirk: Diese Bands sind 2024 dabei

Die Illertisser Konzertreihe bietet auch heuer vielfältige musikalische Unterhaltung bei freiem Eintritt. An vier Wochenenden treten insgesamt neun Bands auf.

An vier Wochenenden gibt es auch 2024 wieder Konzerte bei "Live im Sperrbezirk" auf dem Marktplatz, Beginn ist am 12. Juli. Geboten ist eine bunte Mischung an Musikstilen – von Blues über Rock, von Blasmusik zu Brassmusik. Alle Konzerte beginnen um 19 Uhr, die Illertisser Vereine kümmern sich ums leibliche Wohl.

Freitag, 12. Juli: Die Band Slipped Disc steht für die Musik aus den 70er- und 80er-Jahren, "Classic Rock" aus dieser Zeit. Seit 2014 sind sie auf der Bühne. Mit im Programm sind unter anderem Songs von CCR, Deep Purple, Status Quo, Uriah Heep, Slade, Bryan Adams, John Mellencamp, Billy Idol, Bad Company, Bob Seger, Free und Bruce Springsteen.

Samstag, 13. Juli: Die sechs Musiker von Killswitch stehen seit 2011 für energiegeladenen Cover Rock und Heavy Metal. Das Programm besteht aus Klassikern von AC/DC, Metallica, Motörhead, Black Sabbath, Judas Priest, Deep Purple. Hits von Bands wie Dropkick Murphys, In Extremo und Foo Fighters garantieren Abwechslung.

Sonntag, 14. Juli: Es geht auf eine kulinarische und musikalische Reise nach Griechenland. Beim Griechischen Abend gibt es nicht nur die passende Musik mit Alexis Zorbas, auch kulinarisch und kulturell kann Griechenland entdeckt werden.

Freitag, 19. Juli: Black Betty erobern immer mehr Fans in der Rockcoverszene. Konzerte am Schwörsonntag in Ulm, vergangenes Jahr "Live im Sperrbezirk" in Illertissen und auch Auftritte in Österreich werden zum Alltag für die Band. Durch das breite Spektrum mit Songs aus 70 Jahren ist für viele Geschmäcker etwas dabei.

Samstag, 20. Juli: The Sheep ist eine brandneue Formation aus fünf erfahrenen Musikern aus Ulm und Umgebung. Gespielt wird Rock und Grunge. Handgemachte Musik mit Songs unter anderem von Lenny Kravitz, Foo Fighters, Sting, U2, Danzig und den Red Hot Chili Peppers.

Freitag, 26. Juli: Die Donau4Musikanten, das sind Michael Bischof am Flügelhorn, Stefan Jägg am Tenorhorn, Angelo Angermeyer am Akkordeon und der Tubist Benedict Waldmann. Unter dem Motto "Wirtshausmusi im Kleinsten und vom Feinsten" spielen sie Klassiker der böhmischen Blasmusik nach dem Vorbild aus dem Münchner Hofbräuhaus. Es gibt solistische Einlagen und kleine Ausflüge in andere Stilrichtungen.

Samstag, 27. Juli: Starke Stimmen der semi-akustischen Band Crossover werden bei "Live im Sperrbezirk" auf dem Illertisser Marktplatz zu hören sein. Neben klassischen Cover-Songs hat die Band auch gefühlvolle Balladen sowie Rock- und Pop-Songs zu bieten. Zum Repertoire gehören auch eigene Stücke.

Freitag, 2. August: GmbH, also die Gloischd meglicha Besetzung Holzheim, ist eine siebenköpfige kleine Besetzung aus mehreren Ortschaften rund um Holzheim. Seit Juli 2017 musiziert die Gruppe zusammen und kann mittlerweile ein beachtliches Repertoire an böhmisch-mährischer Blasmusik gespickt mit modernen Stücken vorweisen.

Samstag, 3. August: Die Välscher haben schon immer respektlos die Rock-Geschichte geplündert und sich über Welthits lustig gemacht. In ihrem neuen Rock-Kabarett-Programm erinnern sie an den "unbekanntesten Rockmusiker aller Zeiten", einen gewissen Karl von der Alb. Er hatte geniale Songs geschrieben, die allerdings niemand hören wollte. Bands aus Großbritannien und den USA klauten ihm die Lieder – und machten sie zu Welthits. Die Välscher spielen sie in der unverfälschten Originalversion nach dem Bandmotto "hart an der Scherzgrenze". (AZ)