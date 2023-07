"Live im Sperrbezirk": Konzertreihe war wieder ein voller Erfolg

Jeweils hunderte Zuhörerinnen und Zuhörer kamen zu den Konzerten auf dem Illertissen Marktplatz. Zum Abschluss gab es dieses Wochenende Wirtshausmusi und rockige Bluesrhytmen.

Henning Tatje, städtischer Marketingbeauftragter, ist am Morgen nach dem letzten "Sperrbezirk"-Konzert "rundum begeistert": "Obwohl wir gestern wegen des anfangs unsicheren Wetters noch nicht ganz so viele Leute hatten wie sonst, wurde es doch im Laufe des Abends wieder richtig voll!". Nur einer der zehn geplanten Auftritte, ausgerechnet der Erste, hatte regenbedingt ausfallen müssen, aber die diese Gruppe wird nun bei der Musiknacht Anfang Oktober auftreten, sodass auch deren Fans auf ihre Kosten kommen.

Die Musiker wollten die Wolken wegblasen

Zu jedem "Sperrbezirk"-Abend hatten die Musikerinnen und Musiker auch eine Menge "eigenes" Publikum mitgebracht, das sich mit den Stammgästen, die so gut wie jeden Abend besuchten, sehr gut mischte. Der Marktplatz wurde zur Konzertarena für jeweils 700 bis 800 Gäste. Henning Tatje schätzt, dass es manchmal sogar gut tausend gewesen sein könnten, denn das Publikum wechselt ja im Laufe des Abends mehrfach. Die "Donau4Musikanten" am zunächst verregneten Freitagabend hatten versprochen, "die Wolken wegzublasen", und es gelang ihnen zumindest so gut, dass sich wieder einige Gäste zum Open Air-Konzert trauten. Das galt auch am letzten Abend für die aus Ichenhausen kommende Formation „The Fabulous and the John Happyflash Brass Section Band“, die mit ihrer Mischung aus Soul, Rock und Rhythm 'n' Blues begeisterte und mit ihrer starken Besetzung aus Solosänger, Begleit-Sängerinnen, Rhythmus- und Bläsergruppe einen ganz besonderen Sound auf die Bühne zauberte.

32 Bilder Illertissen: Letzter Abend im "Sperrbezirk" Foto: Wilhelm Schmid

Henning Tatje freut sich über die gute Zusammenarbeit mit seiner Kollegin Susanne Schewetzky vom Kulturamt, die mit ihm jeweils die Entscheidung getroffen hatte, auch bei unsicherer Wetterlage die Veranstaltung durchzuziehen. Besonders die Vielseitigkeit des Gesamtprogramms beeindruckte auch Zweiten Bürgermeister Wolfgang Ostermann, der am letzten Abend den Ersten Bürgermeister Jürgen Eisen vertrat. Sowohl er als auch Schewetzky und Tatje loben das große Engagement der Vereine, die heuer die Bewirtung übernommen hatten. An den letzten beiden Abenden waren das die Helfer des FV Illertissen, die am Samstag sogar unmittelbar nach dem ersten Heimspiel und Sieg der Saison vom Vöhlinstadion auf den Marktplatz gekommen waren, um dort zu bewirten. "Und außerdem haben wir jetzt wieder eine richtig gute Gastro-Szene am Marktplatz", sagt Henning Tatje. Die Vereinsbewirtung auf dem Platz und das Angebot der umliegenden Gaststätten hätten sich prima ergänzt. "Da kann man zwischendurch mal ein Eis holen oder sich zum Pizzaessen in den Vorgarten setzen", beschreibt der Marketingmanager die vielfältigen Möglichkeiten.

"Live im Sperrbezirk" hat sich etabliert

Seit 2017 hat der "Sperrbezirk" sein Publikum gefunden, nur 2020 musste er pandemiebedingt ganz ausfallen, aber schon 2021 war das Publikum mit Abstand und Maske wieder da. Zuletzt dankt Henning Tatje auch allen, die den Rahmen des Ganzen garantiert hatten: Hausmeisterpersonal, Bauhof, Rotes Kreuz und Sicherheitsdienst, der nie eingreifen musste – alle haben zum Gesamterfolg beigetragen. So freuen sich Susanne Schewetzky und Henning Tatje schon auf den "Sperrbezirk" im kommenden Jahr.