Live im Sperrbezirk: Mit Killswitch wird es heiß am Samstag

Auf dem Marktplatz in Illertissen geht am Samstag, 8. Juli, die Reihe Live im Sperrbezirk weiter. Diesmal stehen Killswitch auf der Bühne. Das Programm besteht aus Klassikern von AC/DC, Metallica, Motörhead, Black Sabbath, Judas Priest, Deep Purple und vielen weiteren, die sich abwechseln mit Songs, die nicht jeder auf dem Schirm hat und doch gleich zum Mitfeiern animieren. Los geht es wie immer um 19 Uhr. Beim ersten Konzertwochenende hatte das Wetter dem Auftaktkonzert einen Strich durch die Rechnung gemacht und am zweiten Abend für ein kurzes Vergnügen gesorgt. Nachdem der Wetterbericht diesmal allerdings einen heißen Samstag vorher sagt, dürfte einem tollen Open Air-Abend nichts im Wege stehen. Nächste Woche geht es dann weiter mit Schnokastisch (14. Juli) und Black Betty (15. Juli). Wie immer ist der Eintritt frei. (AZ)