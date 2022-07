Lkw-Fahrer tippt auf der A7 auf dem Handy herum

Polizisten halten einen Lastwagen an, weil der Mann am Lenkrad während der Fahrt über die Autobahn die Aufmerksamkeit auf sein Mobiltelefon richtet.

Ein Lastwagenfahrer, der während der Fahrt auf der A7 auf seinem Handy herumtippte, ist einer Streife der Autobahnpolizei am Mittwoch auf Höhe von Illertissen aufgefallen. Wie die Polizei mitteilt, hielten die Beamten den LKW daraufhin an und belehrten den Mann am Lenkrad über sein Fehlverhalten. Weil der 47-Jährige im Ausland wohnt, behielten die Polizisten für das zu erwartende Bußgeldverfahren von dem Mann eine Sicherheitsleistung in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrages ein. (AZ)