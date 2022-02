Lkw-Fahrt wird nicht richtig dokumentiert und die Beladung ist mangelhaft

Bei einer Kontrolle des Gefahrguttrupps an der A7 stellen Polizisten Verstöße bei einem Lastwagen fest. Unternehmen und Verlader erhalten eine Anzeige.

Bei einer Kontrolle auf dem Parkplatz Reudelberger Forst an der A7 bei Illertissen haben Beamte des Gefahrguttrupps einen Lastwagen genauer in Augenschein genommen - und dabei Verstöße festgestellt. Wie die Autobahnpolizei Memmingen mitteilt, war der Fahrer für ein polnisches Unternehmen unterwegs und hatte diverses Sammelgut geladen. Beim Auslesen des digitalen Kontrollgeräts sahen die Beamten, dass das Unternehmen am Gerät nicht angemeldet war. Das Gerät erfasst normalerweise die Daten des Unternehmens sowie die Lenk- und Ruhezeiten des Fahrers.

Das Unternehmen muss eine Sicherheitsleistung bezahlen

Wegen des Verstoßes wurde von dem Unternehmen eine Sicherheitsleistung in niedriger dreistelliger Höhe einbehalten. Außerdem zeigte sich laut Polizeibericht, dass das Stückgut mangelhaft geladen war. Deshalb bekommt auch der Verlader eine Anzeige. Beide Anzeigen werden an das Bundesamt für Güterverkehr weitergeleitet. (AZ)