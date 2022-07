LKW überladen: Polizei leitet Bußgeldverfahren ein

Bei der Kontrolle eines Sattelzugs in Illertissen ordnet die Polizei an, das Fahrzeug zu wiegen. Tatsächlich hat es deutlich mehr Gewicht als erlaubt.

Deutlich schwerer als erlaubt war ein Lastwagen, den die Polizei am Donnerstagmorgen in Illertissen kontrolliert hat. Der Sattelzug mit Muldenauflieger hatte Lehm geladen und war in der Memminger Straße unterwegs. Dem Polizeibericht zufolge hatte der 60 Jahre alte Fahrer sein Gespann vor Fahrtantritt nicht wiegen lassen. Die Beamten ordneten eine Wägung an. Diese ergab eine Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts von zehn Prozent. Daraufhin leiteten die Beamten ein Bußgeldverfahren ein. (AZ)