Lob, Kritik und eine Bitte von Illertisserinnen und Illertissern

Plus Etwa 100 Interessierte kommen zur Bürgerversammlung der Kernstadt in die Illertisser Schranne. Rathauschef Jürgen Eisen hatte viele Fragen zu beantworten

Mit der Bürgerversammlung in der Kernstadt Illertissen hat Rathauschef Jürgen Eisen seine Runde mit Rechenschaftsberichten durch die Ortsteile beendet. Etwa 100 Interessierte waren in die Schranne gekommen. Nach informativen Berichten seitens des Bürgermeisters und des Kämmerers André Lassen stellten die Bürger kritische Fragen, zollten aber auch Lob und Applaus für die vorgestellte Arbeit der Stadtverwaltung. Die geäußerten Anliegen betrafen das ganze Stadtleben.