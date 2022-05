Illertissen

vor 33 Min.

Loch in der Fassade: Das tut sich jetzt an der Vöhlinhalle

Das Loch in der Fassade der Illertisser Vöhlinhalle soll bald repariert werden.

Plus Nach dem Sturmschaden an der Sporthalle in Illertissen war lange nicht klar, wie eine Reparatur möglich sein könnte. Jetzt gibt es gute Nachrichten.

Von Wilhelm Schmid

Gute Aussichten für die Vöhlinhalle: Nach dem Schaden, den das Sturmtief Nasim am Abend des 7. April an der Westseite der Halle angerichtet hatte, ist Gerhard Steinle vom Städtischen Bauamt einen bedeutenden Schritt weitergekommen. Denn zunächst hatte es gar nicht gut ausgesehen für die Sporthalle.

