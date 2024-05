Illertissen

vor 18 Min.

Loket reist nach Illertissen: Wie gefeiert wird und wie die Partnerschaft entstand

Urkunde über die am 16. August 1953 geschlossene Patenschaft des Marktes Illertissen für die aus Elbogen vertriebene deutsche Bevölkerung, von denen viele in Illertissen gestrandet sind.

Plus Gäste aus der tschechischen Partnerstadt sind am Wochenende zum Festakt geladen. Beim bayerischen Abend oder bei der Bienenwegwanderung können alle mitfeiern.

Von Regina Langhans

Zur Feier des 20-Jährigen war eine Illertisser Delegation nach Loket/Elbogen gereist, um beim Festakt in der romanischen Burg auf ihre Städtepartnerschaft anzustoßen. Seitdem sind fünf Jahre vergangen und Illertissen ist an der Reihe, das 25-jährige Städtejubiläum auszurichten. Gefeiert wird von Freitag, 3., bis Sonntag, 5. Mai, und Partnerschaftspräsidentin Susanne Asam freut sich schon darauf, die 130 Gäste zählende Delegation aus Tschechien zu empfangen. Einen Höhepunkt hat sie schon im Blick: Mit tschechischen und deutschen Interessierten auf dem Bienenweg zum Museum der Gartenkultur zu wandern, was sich vielleicht zum Pendant der Goethewanderung etablieren könnte.

Asam betont, dass die Freundschaft der Städte als eine innerhalb der Bürgerschaft gefeiert werden müsse. Das Wiedersehen wird Freitagabend um 19 Uhr mit einem Empfang in der Historischen Schranne eröffnet. Am Samstag beginnt um 17 Uhr der Festakt anlässlich des Partnerschaftsjubiläums mit geladenen Gästen. Ab 20 Uhr wird bei der Freiwilligen Feuerwehr bei einem öffentlichen bayerischen Abends weitergefeiert. Am Sonntag findet um 10 Uhr auf dem Martinsplatz wiederum ein Gottesdienst für alle statt: anlässlich des Partnerschaftsjubiläums und passenderweise in Erinnerung des vor 20 Jahren eingeweihten Friedensbrunnens. Anschließend werden die tschechischen Gäste beim Weißwurstfrühstück in der Historischen Schranne dann verabschiedet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen