Luftbeobachter warnen vor Hitze: Die Region ist extrem ausgetrocknet

Lokal Von Illertissen aus starteten Beobachtungsflüge über die Kreise Neu-Ulm, Günzburg und Unterallgäu.

Wenn sie nichts finden, haben sie ihre Aufgabe bestens erfüllt: Wegen der sehr hohen Waldbrandgefahr in der Region - die höchste Warnstufe 5 ist bereits seit Tagen erreicht - sind die Beobachter und Piloten der Luftrettungsstaffel Bayern auch vom Flugplatz Illertissen aus unterwegs.