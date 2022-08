Illertissen

"Mädels zum Knechten gesucht": Das sagt die Gleichstellungsbeauftragte dazu

Lokal War der Aufsteller vor dem Gasthof Krone frauenfeindlich oder lustig? Im Netz wird eifrig kommentiert. Die Gleichstellungsbeauftragte kann die Empörung nachvollziehen.

Von Michael Kroha

"Mädels zum Knechten gesucht - Geld gibt's auch": Jene Aufschrift auf einem Aufstellers vor dem Gasthof Krone in Illertissen hat Empörung ausgelöst. Von "frauenfeindlich" war die Rede. Ein Gewerkschaftsvertreter nannte es eine "Entgleisung", der Fachkräftemangel in der Gastro-Branche sei damit nicht zu lösen. Der Wirt selbst will es "lustig" gemeint haben. Die Dehoga-Kreisvorsitzende sah es ebenfalls weniger schlimm. In sozialen Netzwerken wird das Thema jedoch eifrig kommentriert. Was sagt die Gleichstellungbeauftragte für den Landkreis Neu-Ulm dazu?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

