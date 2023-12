Männer geraten in Illertissen wegen einer Frau aneinander

Ein Streit zwischen einem 18-Jährigen und einem 31-Jährigen in der Illertisser Innenstadt eskaliert. Die Polizei schreitet ein.

In der Nacht zum Freitag, kurz nach Mitternacht, eskalierte ein Streit zwischen einem 18-Jährigen und einem 31-Jährigen in der Friedrich-Ebert-Straße in Illertissen. Die beiden Männer gerieten offenbar wegen einer Frau zunächst verbal aneinander. Die Situation eskalierte schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung. Beide Kontrahenten wurden leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung war nicht erforderlich.

Die näheren Hintergründe sowie den Tatablauf fanden die Beamten der Polizei Illertissen vor Ort nicht heraus. Die beiden Männer waren stark alkoholisiert. Deshalb dauern die polizeilichen Ermittlungen an. Zeugenhinweise werden an die Polizei Illertissen erbeten, Telefon 07303/9651-0. (AZ)