Männer streiten sich nach Autokauf in Illertissen

Ein 48-Jähriger kauft einen Gebrauchtwagen in Illertissen, stellt allerdings schnell mehrere Mängel fest. Der Verkäufer geht auf die Reklamation nicht ein.

Käufer und Verkäufer sind wegen des Zustands eines Gebrauchtwagens in Illertissen in Streit geraten. Am Mittwochvormittag verkaufte ein 56-Jähriger das Fahrzeug an einen 48-Jährigen, der damit wegfuhr. Wie die Polizei mitteilt, ergaben sich allerdings schon nach wenigen Metern diverse Mängel an dem Pkw. Der 48-Jährige fuhr deshalb zurück zum Verkäufer und reklamierte die Auffälligkeiten. Der 56-Jährige ging hierauf jedoch nicht ein und zeigte kein Interesse an einer gütlichen Einigung.

Der Verkäufer bedrohte und beleidigte den Käufer

Deshalb entwickelte sich ein Streitgespräch. In dessen Verlauf beleidigte und bedrohte der Verkäufer den 48-Jährigen. Dieser erstattete schließlich Anzeige bei der Polizei. In Bezug auf den Autokauf verwiesen die Beamten auf den Zivilrechtsweg. Ob doch noch eine Einigung zwischen den beiden Männern erzielt werden konnte, ist der Polizei nicht bekannt. (AZ)