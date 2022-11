Märchen und Modernes meisterlich dirigiert beim Masterkonzert in Illertissen

Plus Die Stadtkapelle Illertissen erfreut in der Vöhlinhalle mit einem nicht alltäglichen Konzert. Dirigent Stefan Tarkövi macht seinen Masterabschluss im Fach Dirigieren.

Im Zuge eines Herbstkonzertes in der gut besuchten Vöhlinhalle stand die Stadtkapelle Illertissen ihrem langjährigen Dirigenten Stefan Tarkövi als Prüfungsorchester zur Verfügung. Damit hat der Masterabsolvent den praktischen Teil im Fach Dirigieren abgelegt. Somit zeigte sich das sinfonische Blasorchester merklich um noch mehr Präzision bemüht. Die rund 65 Mitspieler bewiesen höchste Konzentration.