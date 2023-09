Mann angelt ohne Erlaubnis am Illerkanal

Die Polizei hat einen Mann am Illerkanal bei Illertissen beim Schwarzfischen erwischt. Die Beamten nahmen dem 35-Jährigen die Angel ab.

Die Illertisser Polizei ist am Wochenende einem Fall von Fischwilderei nachgegangen. Obwohl der betroffene Angler im Illerkanal im Bereich des Auwalds keinen Fisch gefangen hat, droht ihm jetzt eine Strafe. Am Sonntagnachmittag ging bei der Polizei Illertissen die Mitteilung ein, dass jemand im Auwald am Illerkanal unberechtigt Fische fangen wolle. Wie die Polizei mitteilt, trafen die Beamten vor Ort einen 35-Jährigen an, der bereits seine Angel ausgeworfen hatte. Einen Fisch hatte er bis zu dem Zeitpunkt aber noch nicht gefangen. Die Angel wurde sichergestellt. Da der 35-Jährige weder einen Angelschein noch eine Fischereierlaubnis vorweisen konnte, erwartet ihn ein Strafverfahren. (AZ)