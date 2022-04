Mann fährt unter Drogen und mit dem Handy am Ohr auf der A7

Polizisten kontrollieren auf der A7 bei Illertissen einen Autofahrer, der zuvor am Steuer telefoniert hatte. Sie finden bei ihm Drogen und viel Bargeld.

Beamte der Zentralen Einsatzdienste Neu-Ulm haben am Dienstagabend einen 23-Jährigen auf der A7 angehalten. Nach Angaben der Polizei war der Autofahrer in Richtung Ulm unterwegs. Er fiel den Beamten auf Höhe von Illertissen auf, weil er mit seinem Handy am Ohr telefonierte. Bei der Kontrolle stellten sie dann drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Mann fest. Der 23-Jährige räumte ein, Cannabis konsumiert zu haben.

Im Handschuhfach und in der Wohnung des Mannes finden die Beamten aus Neu-Ulm Drogen

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, ordneten eine Blutentnahme an und durchsuchten das Auto. Im Handschuhfach fanden sie Cannabis und eine größere Summe Bargeld. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurden bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung auch Bargeld im vierstelligen Bereich sowie Cannabisblüten gefunden und sichergestellt. Woher die Drogen stammen, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. (AZ)