Mann fordert Geld von Schülerin und zeigt ein Messer: Polizei sucht Zeugen

Vor Schulbeginn verlangt ein Unbekannter von einer Schülerin in Illertissen, dass sie ihm Geld gibt. Er zeigt ein Taschenmesser vor. Die Polizei ermittelt.

Der Vorfall dürfte dem Mädchen einen gewaltigen Schrecken eingejagt haben. Noch vor Unterrichtsbeginn wurde nach Polizeiangaben eine Schülerin von einem Mann an der Bushaltestelle am Illertisser Schulzentrum angesprochen. Mit einem Messer in der Hand soll er Geld gefordert haben. Die Schülerin flüchtete in die Realschule, dort wurde umgehend die Polizei informiert. Ein 32-jähriger Tatverdächtiger streitet die Vorwürfe ab.

Verletzt wurde niemand, auch kam es laut Polizei zu keiner Geldübergabe. Die Zwölfjährige habe gegen 7.35 Uhr an der Schulbushaltestelle in der Dietenheimer Straße auf eine Freundin gewartet. Dabei sei sie von dem zunächst unbekannten Mann angesprochen worden. Er soll das Mädchen dazu aufgefordert haben, ihm Geld zu geben. "Offenbar um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, zeigte der Unbekannte ein eingeklapptes Taschenmesser vor", schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Das Mädchen soll daraufhin davongerannt und sich in die Realschule begeben haben. Von dort aus wurde umgehend die Polizei verständigt.

Polizei ermittelt nach Messer-Vorfall an Illertisser Schule: Verdächtiger bestreitet die Tat

Sofort sei eine Fahndung eingeleitet worden. Die verlief jedoch erst erfolglos. Wenig Später habe die Polizei aber einen Verdächtigen ermitteln können. Dabei soll es sich um einen 32-Jährigen handeln, der die Tat allerdings bestreiten soll. Aus datenschutzrechtlichen Gründen machen die Ermittler keine näheren Angaben zur Person. Er sei aus polizeilicher Sicht bislang "unauffällig" gewesen. Wie die Ermittler auf ihn kamen, war aus "taktischen Gründen" im Detail nicht zu erfahren. Es habe eine Personenbeschreibung vorgelegen, sagt eine Polizeisprecherin. Der Mann soll offenbar des Öfteren mit öffentlichen Verkehrsmitteln ans Schulzentrum gefahren sein.

Die Ermittlungen der Polizei zum Vorfall dauern an. In der Realschule wurden andere Schülerinnen und Schüler von der Polizei zum Vorfall befragt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ/krom)