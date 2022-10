Mann fordert Geld von Schülerin und zeigt ihr ein Messer

Vor Schulbeginn verlangt ein Unbekannter von einer Schülerin in Illertissen, dass sie ihm Geld gibt. Er zeigt ein Taschenmesser vor. Die Polizei ermittelt.

Weil ein unbekannter Mann eine Schülerin aufforderte, ihm Geld zu geben, und dabei auch noch ein Taschenmesser vorzeigte, hat die Polizei in Illertissen am Montagmorgen eine Fahndung eingeleitet. Gegen 7.35 Uhr, so teilt die Polizei mit, wartete die Zwölfjährige an der Schulbushaltestelle in der Dietenheimer Straße auf eine Freundin. Dabei wurde sie von einem Mann angesprochen, der das Mädchen aufforderte, es solle ihm Geld geben. Offenbar um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, zeigte der Unbekannte ein eingeklapptes Taschenmesser vor. Die Zwölfjährige rannte davon und begab sich in die Schule.

Ein 32 Jahre alter Tatverdächtiger bestreitet die Tat

Von dort aus wurde die Polizei verständigt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst negativ. Dennoch konnte die Polizei nach eigenen Angaben wenig später einen Tatverdächtigen ermitteln. Allerdings bestreitet der 32-Jährige die Tat. Die polizeilichen Ermittlungen dauern deshalb an. Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07303/9651-0. Zu einer Geldübergabe kam es bei dem Vorfall nicht und das Mädchen blieb unverletzt. (AZ)