Mann füllt in Illertissen Einkaufskorb und bezahlt nicht

Ein Ladendieb hat sich in Illertissen aus dem Staub gemacht, als der Alarm losging. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Ein Ladendiebstahl hat sich am Samstagmorgen gegen 7.50 Uhr in einem Supermarkt am Martinsplatz in Illertissen ereignet. Der etwa 35 Jahre alte, männliche Täter legte diverse Waren in seinen Einkaufskorb und verließ den Laden, ohne an der Kasse zu bezahlen. Beim Verlassen des Ladens löste der akustische Alarm aus, woraufhin der Täter flüchtete. Angeblich habe ein bisher unbekannter Zeuge das Autokennzeichen des Täters fotografiert, so die Polizei. Wer Angaben zu dem flüchtigen Ladendieb machen kann, soll sich bei der Polizei in Illertissen melden. (AZ)