Mann mit Joint erwischt: Hausdurchsuchung folgte

Weil eine Polizeistreife einen 31-Jährigen am Bahnhof mit einem Joint erwischten, hat die Polizei im Anschluss noch dessen Wohnung durchsucht.

Ein 31-Jähriger ist am Illertisser Bahnhof von einer Polizeistreife kontrolliert worden. Laut Angaben der Polizei fand die Kontrolle am Samstag kurz vor Mitternacht statt. Die Beamten fanden dabei einen Joint bei dem Mann. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde noch eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Die anschließende Wohnungsnachschau, so die Polizei, verlief negativ. Den Mann erwartete eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz. (AZ)