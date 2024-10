Mann wegen mutmaßlicher Vergewaltigung und Drogenhandel verhaftet

In Illertissen soll ein Mann seine Lebensgefährtin mutmaßlich festgehalten und vergewaltigt haben. Am Donnerstag, 17. Oktober, erfuhr die Polizeiinspektion Illertissen laut eigener Angabe telefonisch von einer Streitigkeit zwischen der 34-jährigen Geschädigten und ihrem 41-jährigen Lebensgefährten.

Die Polizeistreife ermittelte vor Ort, dass die 34-Jährige nach einem verbalen Streit mutmaßlich gegen ihren Willen von dem 41-Jährigen in der Wohnung gehalten wurde. Es habe sich zudem der Verdacht ergeben, dass die Frau von dem Mann in der Wohnung vergewaltigt worden war. Die Spurenauswertung und die Ermittlungen hierzu dauern an, teilt die Polizei mit. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest, inzwischen befindet sich der Tatverdächtige in Haft.

Illertissen: Polizei deckt Gewalt und Drogenhandel auf

Die Staatsanwaltschaft Memmingen ordnete im ersten Schritt eine Wohnungsdurchsuchung des Mannes an. Mit Unterstützung der Zentralen Einsatzdienste Neu-Ulm vollzogen die Polizeikräfte die Durchsuchung in den frühen Abendstunden. Aus dem Polizeibericht geht hervor, dass die Beamten in der Summe rund 130 Gramm Kokain sowie knapp 100 Gramm Marihuana und diverse, unter das Betäubungsmittelrecht fallende, Tabletten sicherstellten.

Die Polizeikräfte nahmen den Tatverdächtigen schließlich vorläufig fest und führten ihn am Freitagmorgen dem Haftrichter am Amtsgericht Memmingen vor. Der Richter setzte den durch die Staatsanwaltschaft Memmingen beantragten Haftbefehl in Vollzug. Eine Überstellung in eine nahegelegene Haftanstalt sei bereits erfolgt.

Die weiteren Ermittlungen habe die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm übernommen. Diese umfassen laut Polizei sowohl den Ablauf der vorangegangenen Streitigkeit, den Verdacht der Freiheitsberaubung und der Vergewaltigung als auch die im Raum stehenden Betäubungsmitteldelikte. (AZ)