Mann ohne Führerschein fährt unter Alkoholeinfluss Auto

Bei einer Kontrolle in Illertissen stellen Polizisten fest, dass ein Autofahrer nach Alkohol riecht. Ein Test ergibt einen Wert im Bereich einer Straftat.

Polizisten haben in Illertissen einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der betrunken am Steuer saß und auch nüchtern gar nicht hätte fahren dürfen. Die Beamten kontrollierten den 57-Jährigen laut Polizeibericht in der Nacht auf Montag gegen 2.50 Uhr. Dabei stellten sie bei dem Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert im Bereich einer Straftat, also von mindestens 1,1 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und untersagten die Weiterfahrt. Bei weiteren Ermittlungen stellten die Polizei fest, dass der 57-Jährige gar keine Fahrerlaubnis besitzt. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. (AZ)