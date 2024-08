Mann pflückt fremde Rosen und schlägt Gartenbesitzer

Am Sonntagvormittag gegen 10.45 Uhr pflückte ein Mann zwei Rosen von einem Grundstück an der Straße Unterer Graben in Illertissen. Als der Grundstücksbesitzer den Rosendieb ansprach, wurde er von diesem weggestoßen und mit einer Rose ins Gesicht geschlagen. Der Täter behauptete, er benötige die Blumen für ein Grab.

Konfrontation in Illertissen: Rosendieb schlägt zu

Nach einem kurzen Gerangel, bei dem der Geschädigte leicht verletzt wurde und seine Sonnenbrille verlor, flüchtete der Täter in östliche Richtung. Die Brille fehlte danach. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf 10 Euro geschätzt.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 70 Jahre alt, 1,75 Meter groß, normale Statur mit leichtem Bauchansatz, kurze graue Haare, gebräunte Haut, hellgraues Hemd, auffälliger Strohhut. Er führte einen kleinen, weißen Hund mit sich. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)