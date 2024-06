Mann stiehlt Senior in Illertissen mehrere hundert Euro aus dem Geldbeutel

Ein Mann bittet einen Senior in Illertissen darum, ihm Geld zu wechseln. Als dieser das Geld aus seinem Portemonnaie holt, nutzt der Mann die Gelegenheit.

Ein Senior ist im Bereich des Martinsplatzes in Illertissen am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr um einige hundert Euro bestohlen worden. Wie die Polizei Illertissen mitteilt, sprach ein bislang unbekannter Täter den Senior im Bereich der Grünanlage an und wollte Münzgeld gewechselt haben.

Der Geschädigte holte sein Portemonnaie heraus und gab dem Mann das Wechselgeld. Diesen Umstand muss der Verdächtige genutzt und die Geldscheine aus der Geldbörse an sich genommen haben.

Der Tatverdächtige ist der Beschreibung zufolge etwa 40 Jahre alt, spricht Hochdeutsch, hat blonde Haare, eine schlanke Statur und ist etwa 1,70 Meter groß.

Trickdiebstahl in Illertissen: Mann erbeutet mehrere hundert Euro

Auf Nachfrage teilte die Polizei mit, dass der mutmaßliche Täter wohl Bargeld "im mittleren dreistelligen Bereich" erbeutet habe. Wer hat das Geschehen am Dienstagvormittag am Martinsplatz beobachtet? Die Polizei Illertissen bittet um Hinweise. Zeuginnen und Zeugen können sich unter der 07303/9651-0 telefonisch melden. (AZ)