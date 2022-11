Mann stiehlt zwei Pfandflaschen: Getränkemarkt-Zulieferer ruft die Polizei

Ein 30-Jähriger hat zwei Pfandflaschen aus dem Leergutlager eines Getränkemarkts in Illertissen gestohlen. Trotz minimalen Schadens erwartet ihn ein Strafverfahren.

Am frühen Freitagmorgen hat sich ein 30-jähriger Mann unbefugten Zutritt zum Leergutlager eines Getränkemarktes in Illertissen verschafft. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall in einem Geschäft im Saumweg. Der Mann stahl zwei Pfandflaschen und wollte das Gelände anschließend wieder verlassen.

Pfandflaschendieb muss mit Strafverfahren rechnen

Allerdings hatte ein Zulieferer den Diebstahl beobachtet. Der Zeuge hielt den 30-Jährigen bis zum Eintreffen der Beamten fest. Der Beuteschaden ist der Polizei zufolge minimal. Ein Sachschaden ist bei der Tat nicht entstanden. Dennoch erwartet den 30-Jährigen ein Strafverfahren. (AZ)