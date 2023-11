Mann täuscht in Illertissen einen Unfall mit Fahrerflucht vor

Ein Autobesitzer erstattet Anzeige bei der Polizei Illertissen, offenbar um von seinem eigenen Fehlverhalten abzulenken. Das hat nun Folgen für ihn.

Ein Mann hat durch eine Anzeige bei der Polizei versucht, von einem Verkehrsunfall abzulenken, den er selbst verursacht hatte. Wie die Polizeiinspektion Illertissen mitteilt, zeigte der 43-Jährige am Montagnachmittag eine Verkehrsunfallflucht zu seinem Nachteil an. Kurze Zeit später stellte sich jedoch heraus, dass der Mann knapp zwei Wochen zuvor selbst einen Unfall verursacht und Fahrerflucht begangen hatte. Am 8. November war ein geparktes Fahrzeug in Vöhringen angefahren worden. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ein Zeuge hatte die Tat allerdings beobachtet.

Die Polizei ermittelt wegen des Vortäuschens einer Straftat

In diesem Fall ermittelte die Polizei zunächst gegen Unbekannt. Am 17. November gelang es den Beamtinnen und Beamten, den 43-Jährigen als Tatverdächtigen zu ermitteln. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann mit der Anzeige am Montag von seinem eigenen Fehlverhalten ablenken wollte. Nun wird gegen ihn nicht nur wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Die Beamten leiteten auch ein Ermittlungsverfahren wegen des Vortäuschens einer Straftat ein. (AZ)