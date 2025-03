Mann wehrt sich gegen Bescheid – Gebühren steigen für alle

Wie viel Geld ein neu installierter, erneuerter oder reparierter Hausanschluss in Illertissen künftig kosten wird, kann Anja Liese noch nicht sagen. „Aber mit Blick auf die Preisentwicklung wird es sicherlich teurer“, sagt die Frau aus der Stadtverwaltung. Bisher fielen Pauschalen zwischen 350 und rund 1000 Euro an. Doch weil ein Bürger nach einer Reparatur auf seinem Grundstück Widerspruch gegen den städtischen Bescheid einlegte, prüfte die Aufsichtsbehörde das Illertisser Regelwerk zu Wasserleitungen. Das Ergebnis: Eine neue Satzung musste her. Und: Vermutlich wird es für alle teurer.

