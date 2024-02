Mann will Telefonanschluss prüfen - und klaut Geld, EC-Karte und Ausweis

Ein angeblicher Mitarbeiter eines Telefonanbieters war in Illertissen unterwegs. Nun sucht die Polizei Zeugen wegen eines Diebstahls.

Auf einen angeblichen Mitarbeiter eines Telefonanbieters hereingefallen ist ein Mann aus Illertissen. Wie die Polizei berichtet, klingelte ein Unbekannter am Freitagnachmittag an der Tür eines Hauses in der Friedhofstraße und gab vor, den Telefonanschluss des Bewohners überprüfen zu wollen. Der Mann hielt sich etwa 15 Minuten in der Wohnung auf, betrat alle Räume und wollte sich dann noch die Personalien des Bewohners notieren. Dazu holte dieser seinen Ausweis aus dem Geldbeutel und legte ihn auf den Tisch. Kurz darauf verließ der Unbekannte das Haus. Anschließend bemerkte der Bewohner, dass 20 Euro Bargeld, seine EC-Karte und sein Personalausweis fehlten.

Die Polizei beschreibt den Täter wie folgt: circa 20 Jahre alt, mit Bart und südländischem Aussehen. Er trug eine dunkle Wollmütze und eine schwarze Jacke. Er sprach Deutsch mit ausländischem Akzent. Es sei durchaus möglich, dass der Mann bei weiteren Häusern klingelte. Wer hierzu Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter 07303/9651-0 melden. (AZ)