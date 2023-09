Mann wird am Bahnhof Illertissen angegriffen und beraubt

Mitten in der Nacht überfällt ein bislang Unbekannter einen Mann am Bahnhof Illertissen. Ein Anwohner kann durch couragiertes Eingreifen Schlimmeres verhindern.

Am Illertisser Bahnhof hat ein unbekannter Mann einen anderen Mann überwältigt, um ihn auszurauben. In der Nacht auf Donnerstag beobachtete ein junger Mann gegen 1.15 Uhr von seinem Wohnungsfenster aus, wie ein Mann einen weiteren Mann auf dem Bahnhofsgelände attackierte. Laut Polizei Illertissen nahm der Angreifer den Mann in den Schwitzkasten und warf ihn zu Boden. Der Zeuge mischte sich umgehend mit Worten ein und sprach den Angreifer vom Fenster aus lautstark an.

Daraufhin ließ der Mann von seinem Opfer ab und flüchtete zu Fuß. Wie sich bei der Aufnahme des Sachverhalts herausstellte, erbeutete der Täter eine Schachtel Zigaretten, die er seinem Opfer gewaltsam abnahm. Zudem hatte der Angreifer vergeblich versucht, an den Geldbeutel des Mannes zu gelangen. Die Polizei vermutet, dass er durch das couragierte Eingreifen des Zeugen an seiner weiteren Tat gehindert wurde.

Die Polizei bittet um Mithilfe

Der 31-Jährige erlitt durch die Attacke Schürfwunden und leichte Prellungen, eine umgehende medizinische Versorgung war laut Polizei nicht erforderlich. Die Polizeiinspektion Illertissen ermittelt nun wegen des Verdachts eines Raubes gegen den bislang unbekannten Täter. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich persönlich oder telefonisch unter der Rufnummer 07303/9651-0 mit der Polizei Illertissen in Verbindung zu setzen. (AZ)