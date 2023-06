Mann wird bei Diebstahl in Baumarkt ertappt: Polizei sucht Zeugen

Zwei Angestellte können einen Diebstahl in einem Illertisser Baumarkt verhindern. Einem Komplizen gelingt die Flucht, noch bevor die Polizei eintrifft.

Zwei Männer haben am Montagabend zwei Stichsägen aus einem Baumarkt in Illertissen stehlen wollen. Ein Angestellter des Geschäfts an der Josef-Henle-Straße hatte die beiden gegen 16.35 Uhr beobachtet, weil sie sich dem Polizeibericht zufolge in den Verkaufsräumen auffällig verhielten. Die beiden Männer verließen zunächst den Bau- und Gartenmarkt. Als einer von ihnen den Laden nach kurzer Zeit wieder betrat, behielten die Angestellten ihn weiter im Auge. Beim erneuten Verlassen des Geschäfts stellten ihn zwei Angestellte zur Rede. Der 31-Jährige händigte zunächst eine Akku-Stichsäge aus.

Die Polizei Illertissen bittet um Hinweise

Die Angestellten des Baumarkts verständigten daraufhin die Polizei. Wie die Illertisser Dienststelle mitteilt, überreichte der Mann den Beamten eine weitere Stichsäge. Der zweite Täter allerdings war beim Eintreffen der Polizei bereits geflüchtet. Die Polizei ermittelt, ob die Täter auch beim ersten Betreten des Bau- und Gartenmarktes etwas entwendet hatten. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden um Hinweise insbesondere in Bezug auf den zweiten Täter gebeten. Sie können sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 an die Polizei wenden. (AZ)