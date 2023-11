Mann wird bei Diebstahl in Verbrauchermarkt in Illertissen ertappt

Diebesgut im Wert von mehr als 500 Euro findet die Polizei bei einem Mann. Ein Ladedetektiv hatte den 39-Jährigen bei der Tat beobachtet.

Mehrere Gegenstände für den Sanitärbereich wollte ein 39 Jahre alter Mann am Mittwochabend in einem Verbrauchermarkt in Illertissen entwenden. Doch ein Ladendetektiv beobachtete den Dieb, hielt in fest und übergab ihn einer hinzugerufenen Polizeistreife.

Der Dieb hatte ein Taschenmesser bei sich, setzte es aber bei der Tat nicht ein

Dem Polizeibericht zufolge stellte sich heraus, dass der Mann Diebesgut im Wert von mehr als 500 Euro bei sich hatte, jedoch nur Bargeld in Höhe von etwa 15 Euro. Außerdem hatte der 39-Jährige ein Taschenmesser bei sich, welches er bei der Tat jedoch nicht eingesetzt hatte. Die Polizei Illertissen leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein. (AZ)