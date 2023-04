Mann wirft in Illertissen Rucksack mit Drogen in einen Garten

Ein Mann wirft vor einer Polizeikontrolle einen Rucksack in einen Garten in Illertissen. Der 35-Jährige wird vorläufig festgenommen.

Ein 35-Jähriger soll am Nachmittag des Karfreitag einen Rucksack mit Drogen in einen Garten in Illertissen geworfen haben. Die Polizei bemerkte das und ermittelt nun gegen den Mann.

Wie die Ermittler mitteilen, wollte eine Streife der Polizeiinspektion Illertissen den Mann in der Peter-Dörfler-Straße kontrollieren. Als der jedoch den Streifenwagen bemerkte, soll er schnell abgebogen und sich seines mitgeführten Rucksackes entledigt haben. Er soll diesen über den Zaun in ein Grundstück geschmissen haben.

In der anschließenden Kontrolle soll der 35-Jährige eingeräumt haben, dass sich wohl eine größere Menge Betäubungsmittel in dem Rucksack befindet. 98 Gramm Haschisch sowie 14 Gramm Kokain hätten darin aufgefunden werden können, heißt es im Polizeibericht.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Nachdem seine Wohnung durchsucht wurde, wurde der wieder entlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz. (AZ)