Marathon: Deutsche Meisterin startet bei Run Bike Rock

Das Illertisser Lauf-Event hat am Freitag überraschend prominente Verstärkung bekommen. Katrin Ochs wird die Marathon-Distanz mitlaufen.

Eine überraschende Nachmeldung trudelte am Freitag bei den Organisatoren des Lauf-Events Run Bike Rock in Illertissen ein: Katrin Ochs, Deutsche Meisterin von 2022, startet am Sonntag in der Marathon-Distanz des Illertisser Laufs. Ochs, die für die LG Filder startet, wurde im vergangenen Jahr Deutsche Meisterin im Straßenlauf über die 50 Kilometer beim Ultramarathon in Wolfenbüttel sowie Zweite der Deutschen Seniorenmeisterschaften im Marathonlauf. Über die 50 Kilometer stellte die 46-Jährige mit 3:39.06 Stunden den Deutschen Seniorinnenrekord auf.

Run Bike Rock startet am Sonntag, 7. Mai, auf dem Marktplatz und im Vöhlinstadion in unterschiedlichen Disziplinen. Nach dem Wettkampf zu Fuß und mit dem Rad sorgen im Stadion zwei Bands und ein DJ für Stimmung. Wegen des Wettbewerbs sind am Sonntag mehrere Straßen in Illertissen zeitweise gesperrt. (rjk)