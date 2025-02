Maritta von Perbandt räumt Weihnachtsgarten auf und spendet rekordverdächtige 1200 Euro ans Hospiz

Nach dem Weihnachtszauber ist vor dem Weihnachtszauber? Nicht ganz für Maritta von Perbandt und ihren zauberhaft geschmückten Außenbereich rund um ihr Privathaus. Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören, sagte sie am ersten Advent 2024 zur Eröffnung ihres für die Öffentlichkeit zugänglichen Weihnachtsgartens. Die offene Tiefenbacherin sah diesen Zeitpunkt für sich gekommen. Da konnte sie aber noch nicht ahnen, dass ihr dritter Weihnachtsgarten mit Motto angesichts über 1000 Besuchender – so viele wollten sich in ihr Gästebuch eintragen – und 1200 Euro Spenden zugunsten des Benild-Hospizes in Illertissen alle bisherigen Rekorde schlug.

