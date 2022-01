Illertissen

Hospiz-Mitarbeiter wenden sich wegen Impfpflicht mit Brandbrief an Lauterbach

Plus Das Benild-Hospiz in Illertissen hat sich an den Gesundheitsminister gewandt. Das Team bittet, die berufsbezogene Impfpflicht rückgängig zu machen.

Von Sabrina Karrer

Mit einer Antwort rechnet Andreas Lazarek, Geschäftsführer des Benild-Hospizes in Illertissen, nicht. Dennoch schickten er und sein Team einen Brandbrief an Gesundheitsminister Karl Lauterbach los. Sie positionieren sich darin "nachdrücklich und mit Leidenschaft" gegen eine Impfpflicht für Beschäftigte in Einrichtungen des Gesundheits- und Pflegebereichs. Die "Spirale abwärts" werde sich dadurch weiterdrehen, der Pflegenotstand verschärfen, lautet eine Befürchtung. Die Auswirkungen seien schon jetzt spürbar.

