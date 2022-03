Illertissen

vor 37 Min.

Max Greger und Band machen Kollegshalle zum Jazztempel

Max Greger (am Flügel) und seine Dixielandband haben in der Festhalle des Kollegs in Illertissen ihre Versionen von Evergreens präsentiert und wurden mit Standing Ovations belohnt.

Plus Beim Jazzkonzert in Illertissen ist das Publikum mittendrin statt nur dabei. Am Ende swingen und tanzen rund 400 Zuhörerinnen und Zuhörer mit.

Von Regina Langhans

Max Greger junior, Sohn der gleichnamigen Jazz-Legende, und seine hochkarätig besetzte Dixielandband haben ihr Publikum in der Festhalle des Illertisser Kollegs mit Evergreens aus dem frühen 20. Jahrhundert zum Swingen und Tanzen gebracht. Nach rund drei Stunden spritziger Klangfolgen, zugeworfener Solopassagen und Kollektivimprovisationen machten die Jazzer einen stilistischen Schwenk und lockten bei Zugaben wie "Rock Around The Clock" alle Konzertgäste aus ihrer Zurückhaltung:: Rund 400 Besucherinnen und Besucher klatschten, tanzten und rockten mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .