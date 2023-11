Illertissen

vor 32 Min.

Maxi Schafroth in Illertissen: Ein heiterer Blick in die Allgäuer Nachbarschaft

Maxi Schafroth (links) und Moritz Gruber an der Gitarre standen in Illertissen auf der Bühne.

Plus Kabarettist Maxi Schafroth bekommt in Illertissen viel Applaus für sein Programm "Faszination Bayern". Er stellt an diesem Abend auch eine der wichtigsten Fragen der Allgäuer Menschheit.

Von Ralph Manhalter Artikel anhören Shape

Schwäbisch ist en vogue! Diese Feststellung - oder sollte man eher sagen: dieses Kampfthema des Abends - platzierte Maxi Schafroth bereits nach wenigen Minuten. Der bis auf den letzten Platz besetzte Konzertsaal des Illertisser Kollegs pflichtete in Form von Applaus lautstark bei, der Künstler aus dem 70-Seelen-Ort Stephansried bei Ottobeuren hatte mit seinem Programm "Faszination Bayern" ja fast ein Heimspiel.

Gekommen sei er zu einem Heimatabend, so der 38-jährige Kabarettist, bekannt auch als Fastenprediger beim Münchner Starkbieranstich am Nockherberg. So wurden auch fiktive Heimatpfleger begrüßt, das breitgefächerte Rahmenprogramm erklärt - "Landmaschinenausstellung mit Zaubervorführung der bayerisch-schwäbischen Ehrlich-Brothers Sauter und Nüßlein" - und eines klargestellt: Der Lech ist die Grenze zwischen dem hippen Oberbayern mit dem versnobten München und dem strukturschwachen, aber authentischen Schwaben.

