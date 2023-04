Mehrere Anzeigen wegen Internetbetrugs in Illertissen

Bei der Illertisser Polizei zeigen mehrere Bürger Betrüge beim Internetkauf an. Die Geschädigten bestellen im Netz verschiedene Dinge, erhalten die Ware aber nie.

Ein 51-Jähriger hat auf einer Internetplattform einen Fahrradcomputer bestellt, welcher aber nie angekommen ist. Den Tacho kaufte er am vergangenen Donnerstag und bezahlte per PayPal. Der Internetverkäufer gab seine E-Mail-Adresse durch und verlangte laut Polizeibericht vom 51-jährigen Käufer, dass dieser bei der Überweisung per PayPal die Rubrik „Bezahlen an Freunde“ wählt.

Laut Polizeiangaben verlangte der vermeintliche Verkäufer die Auswahl der Rubrik, um Gebühren zu sparen. Jedoch bestehe in so einem Fall dann auch kein Käuferschutz. Der Kunde könne also trotz fehlender Ware kein Geld zurückverlangen. Auch die angegebene E-Mail-Adresse konnte laut Polizei bei dem Fahrradcomputer-Kauf mit keiner Person verifiziert werden.

Dies ist nicht der einzige Fall, es gingen mehrere Anzeigen wegen Internetbetrugs bei der Polizei Illertissen ein. Die Beamten warnen, dass die Rubrik "Bezahlen an Freunde" bei PayPal niemals bei der Bezahlung an unbekannte Personen gewählt werden sollte. (AZ)