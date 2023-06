Mehrere Pannen halten Polizei und Autobahnmeisterei auf Trab

Kippende Ladung, eine Motorpanne und ein Reifenplatzer: Mehrere liegengebliebene Fahrzeuge führten am Dienstag auf der A96 und der A7 zu Behinderungen.

Gleich mehrere Pannenfahrzeuge auf den Autobahnen A7 und A96 haben im Laufe des Dienstags der Autobahnpolizei Memmingen und den Autobahnmeistereien Memmingen und Mindelheim viel Arbeit beschert. Los ging es gegen 6 Uhr am Morgen: Wie die Polizei mitteilt, blieb ein Sattelzug, der mit Fertigteilen für ein Haus beladen war, auf der Überleitung von der A96 aus Richtung Lindau kommend auf die A7 in Richtung Ulm im dortigen Tunnel liegen. Die Ladung drohte umzukippen. Bis Ladespezialisten aus dem österreichischen Bregenz vor Ort waren, sicherte die Autobahnmeisterei Memmingen mit vier Fahrzeugen die Gefahrenstelle ab und sperrte dazu den rechten Fahrstreifen. Die Fahrbahn konnte erst gegen 12 Uhr wieder freigegeben werden.

Auf Höhe Illertissen platzte der Reifen eines Pferdetransporters

Gegen 15 Uhr konnte ein Sattelzug auf der A96 mit einer Motorpanne nicht mehr weiterfahren. Er blieb dem Polizeibericht zufolge auf der Standspur kurz nach der Baustelle „Hochbrücke“, in der Nähe der Anschlussstelle Memmingen-Nord, in Fahrtrichtung Lindau stehen. In dem Fall kümmerte sich die Autobahnmeisterei Mindelheim um die Absicherung, bis der Pannendienst den Lastwagen wieder zum Laufen gebracht hatte.

Ein Pferdetransporter mit Anhänger hatte gegen 19 Uhr eine Reifenpanne auf der A7 bei Illertissen. Das Gespann war nach Polizeiangaben in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Da sich der kaputte Reifen auf der linken Seite des Transporters befand, bat der hinzugerufene Pannendienst die Polizei um Absicherung. Durch den Reifenplatzer wurde der Bremsschlauch leicht beschädigt. Zudem konnte ein Verschleiß an der Anhängerkupplung festgestellt werden, weshalb die Beamten die Weiterfahrt bis zum Zielort unterbanden. Sie gestatteten jedoch der 60 Jahre alten Frau, die am Steuer des Transporters saß, mit langsamer Fahrt eine nahegelegene Werkstatt aufzusuchen, um die Mängel beheben zu lassen. Glücklicherweise hatte die Frau kein Pferd auf dem Anhänger geladen. (AZ)