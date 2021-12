Schnee sorgt weiter für Behinderungen: Kein Zugverkehr zwischen Illertissen und Memmingen

Pendler müssen auch am Donnerstag Geduld aufbringen: Der Schnee beeinträchtigt den Verkehr weiterhin. Zwischen Illertissen und Memmingen fahren aktuell keine Züge.

Nach anhaltendem Schneefall am Mittwoch (wie berichtet) kommt es auch am Donnerstag zu Behinderungen im Verkehr. Besonders Pendler müssen Geduld aufbringen. Betroffen ist derzeit auch die Zugstrecke zwischen Ulm und Memmingen. Von Illertissen aus ist aktuell ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.





Wie die Deutsche Bahn über den Kurznachrichtendienst Twitter am Donnertsgamorgen gegen 6.45 Uhr mitteilte, seien aufgrund witterungsbedingter Beeinträchtigungen zwischen Illertissen und Memmingen keine Zugfahrten möglich. Züge aus Richtung Ulm würden vorzeitig in Illertissen wenden, aus Richtung Kempten in Memmingen.





Seit 8.15 Uhr ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Bahn weist darauf hin, dass es zu "erheblichen Verzögerungen und Zugausfällen" kommt. Wie lange die Beeinträchtigungen andauern, ist unklar.

Die Bahn weist zudem darauf hin, dass es auf der Strecke zwischen Ulm und Weißenhorn zu weiteren Behinderungen und Verzögerungen kommt, weil an einer Weiche im Raum Gerlenhofen Reparaturen stattfinden. (krom)