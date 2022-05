Minutenlanger Applaus für den „Messiah“ in St. Martin

Plus Markus Hubert führt zu 20 Jahren Kammerchor Illertissen das Händel-Oratorium auf. Am Ende des zweistündigen Werks steht das Publikum vor Begeisterung.

Ein musikalischer Kraftakt ist den 40 Mitwirkenden bei der Aufführung von Georg Friedrich Händels Messiah unter der Gesamtleitung von Kirchenmusiker Markus Hubert in der Stadtpfarrkirche St. Martin in Illertissen gelungen. Rund 200 Besucherinnen und Besucher honorierten nach über 130 Minuten angespannter Aufmerksamkeit das dramatisch anzuhörende Erlebnis mit stehenden Ovationen. Es herrschte Gänsehautatmosphäre.