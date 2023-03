Mit Blaulicht am Steuer: So trainiert die Feuerwehr am Fahrsimulator

Plus Eine Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn fordert mehr als eine normale Autofahrt. In Illertissen üben Feuerwehrleute aus dem Kreis Neu-Ulm am Simulator.

Es muss schnell gehen, wenn die Feuerwehr ausrückt. Doch wo es um wertvolle Sekunden geht, ist auch die Gefahr groß, dass etwas passiert - gerade auf dem Weg zum Einsatz. Die Fahrt mit dem Feuerwehrauto müssen die Einsatzkräfte deswegen genauso trainieren wie die Handhabung von Schläuchen und Pumpen. Im Einsatzfahrten-Simulator des Landesfeuerwehrverbands üben derzeit in Illertissen Feuerwehrleute aus dem gesamten Landkreis Neu-Ulm, vom Fahranfänger bis zum routinierten Maschinisten, wie sie im Ernstfall mit Blaulicht und Martinshorn gut durch den Straßenverkehr kommen. Und das ist auch für Profis gar nicht so einfach.

Einsatzfahrten sind deutlich gefährlicher als eine Fahrt mit dem Privatauto. Das Risiko, in einen Unfall mit Todesfolge verwickelt zu werden, ist viermal so hoch wie bei alltäglichen Fahrten. Unfälle mit Schwerverletzten sind achtmal so wahrscheinlich wie im regulären Verkehr. Die Gefahr, an einem Unfall mit hohem Sachschaden beteiligt zu sein, ist gar siebzehnmal höher als im Alltag. Deshalb müssen Einsatzfahrerinnen und -fahrer besonders geschult werden - und bei jeder Feuerwehr ist die „Blaulichtbelehrung“ alljährlicher Bestandteil des Übungsprogramms.

Im Fahrsimulator werden die Einsatzkräfte der Feuerwehr unter Stress gesetzt

Alles beginnt jeweils mit einer theoretischen Einweisung, bei der ein Ausbilder die Regeln für Blaulichtfahrten in Erinnerung ruft. Dazu gehören die einschlägigen Paragrafen der Straßenverkehrsordnung zum „Sonder- und Wegerecht“ und Verhaltenshinweise, wie man in den verschiedensten Situationen zu reagieren hat. Und das Bewusstsein, dass man auch als Fahrer selbst unter Stress steht.

Danach geht es in die Fahrzeughalle des neuen Feuerwehrhauses in Illertissen, wo der Simulator, „EFaSi“ genannt, bereitsteht: Ein Fahrersitz ist von Großbildschirmen umgeben. Vorne wird die Sicht durch die Windschutzscheibe eingespielt, seitlich sieht der Fahrer das, was er normalerweise durch die Seitenscheibe erkennen würde, also die Rückspiegel und das Geschehen neben dem Fahrzeug. Nach einer kurzen Eingewöhnung geht es auf die erste „Einsatzfahrt“: „Start im Gerätehaus – Stadtfahrt – Ziel: angenommener Unfall“ lautet der erste Auftrag.

Das simulierte Feuerwehrfahrzeug reagiert ganz anders als das eigene Auto

Der Fahrersitz beginnt zu schaukeln, mit realistischen Umgebungsgeräuschen und natürlich auch eingespieltem Sondersignal beginnt die Fahrt. Und diese verläuft natürlich nicht ohne unvorhergesehene Situationen: Zuerst muss sich der Fahrer daran gewöhnen, dass Lenkung, Bremsen und Beschleunigung nicht so reagieren, wie man das vom eigenen Auto gewöhnt ist. Die Lenkung, so stellen die meisten fest, ist sehr leichtgängig, Bremse und Gaspedal sprechen ganz anders an, als man das sonst im Gefühl hat.

Doch nun führt die Simulationsfahrt auf eine großen Straße, wo der Fahrer natürlich im Einsatzmodus versucht ist, zu schnell zu fahren. Auch über Seitenstraßen geht es in Richtung Einsatzstelle. Tacho, Brems- und Beschleunigungsverhalten werden auf einem weiteren Bildschirm für den Ausbilder und die anderen Übungsteilnehmer angezeigt. Eine Problemsituation jagt die nächste. Aus einer unübersichtlichen Einmündung kommt ein Auto, dessen Fahrer gerade noch das Einsatzfahrzeug bemerkt und schon halb in der Straße stehend abbremst. Entgegenkommende Fahrzeuge nähern sich halb auf dem Mittelstreifen, die Fahrer scheren sich nicht um den Gegenverkehr.

Plötzlich bleibt ein Motorradfahrer auf der Kreuzung stehen

Plötzlich bleibt ein Motorradfahrer, der eine Kreuzung bei Grün überqueren will, mitten auf der Fahrbahn stehen, weil er beim Anblick des Blaulichts erschrickt und nicht mehr weiß, was er tun soll. Für den Einsatzfahrer zeigt sich auch hier wieder: Obwohl er doch die mit Blaulicht und Martinshorn angezeigten Sonderrechte hat, darf er bei Rot nicht einfach in eine Kreuzung einfahren – vielmehr gilt es, sich langsam in den Kreuzungsbereich vorzutasten und sicherheitshalber kurz anzuhalten, bis er sich vergewissert hat, dass die anderen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer das Einsatzfahrzeug bemerkt haben. Und selbst dann ist noch nicht sicher, wie diese reagieren: Manche bleiben vor Schreck einfach stehen, andere fahren noch schnell zur Seite, weil sie Platz machen wollen.

Situationen wie diese können den Einsatzkräften jederzeit begegnen. Deshalb dient der „EFaSi“ auch erfahrenen Maschinisten, um in der Fahrpraxis fit zu bleiben. Alles in allem gilt immer noch der alte Grundsatz, den schwäbische Ausbilder schon vor fünfzig Jahren ihren jugendlichen Feuerwehranwärtern beibrachten: „Buaba, toant langsam, s’pressiert!“